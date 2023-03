Spencer & Carter lancia le nuove polizze TO

10:04

Prosegue il piano di sviluppo e di consolidamento sul territorio di Spencer & Carter. Al centro le nuove polizze che verranno presentate e spiegate durante la Bmt. “Le nuove polizze TO si trovano in piattaforma Clikki Gruppi Ottima e Gruppi Top All Risk, ossia con annullamento – precisa il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia (nella foto) -. Le due polizze sono rivolte a tutti i t.o. e agenzie di viaggi di piccole e medie dimensioni che disintermediano e che vogliono garanzie performanti con un premio competitivo. Questi prodotti permettono di avere adempimenti di comunicazione snelli con i clienti/passeggeri attraverso la piattaforma. Le due polizze gestiscono nominativi singoli o anche 100 e oltre nominativi a volta attraverso il caricamento dei file (ad esempio la rooming list) senza dovere inserire ciascun nome".

Spencer & Carter presenta anche i nuovi responsabili commerciali. I tre nuovi responsabili di area, già operativi sui rispettivi territori, sono Pierfrancesco Leone, che si occuperà della Puglia, Stefano Bucci, che presidierà la Campania e Paolo Li Greci, a cui è stato affidato lo sviluppo della Sicilia.