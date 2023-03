Virtuoso: Italia al secondo posto nella top ten delle mete primaverili

14:22

L’Italia conquista la medaglia d’argento nella top ten delle migliori destinazioni promaverili dei clienti di Virtuoso. In base alla classifica stilata dal consorzio di agenzie di viaggi specializzate nel prodotto lusso, il nostro Paese risulta infatti al secondo posto superato solo dagli Stati Uniti. A seguire Francia, Messico, Spagna, Bahamas e Regno Unito.

Il ritorno del Giappone

All’ottava posizione ritroviamo una meta asiatica, il Giappone che, grazie alla riapertura dei confini, riaccende l’interesse dei viaggiatori altospendenti. A completare la top ten, come spiega Travel Weekly, Canada e Portogallo.



Interessante il dato che mostra come i viaggiatori vogliano ricominciare a servirsi della consulenza degli agenti di viaggi per organizzare la propria vacanza. La funzione ‘Trova un consulente’ sul sito web di Virtuoso ha infatti fatto registrare, lo scorso anno, un aumento del 34% nell’utilizzo rispetto al 2021. Per quanto riguarda, invece, la topologia di vacanza, sono in forte aumento le crociere in yacht, che vedono ai primi posti tra le destinazioni Caraibi, Croazia, Grecia e Saint-Tropez, in Francia.