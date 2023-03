Gattinoni Travel: arriva l’edizione 2023 del concorso dedicato agli sposi

15:31

Avrà la durata di un anno il nuovo concorso realizzato da Gattinoni Travel dedicato agli sposi che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele in una delle agenzie del network.

Il contest prevede l’estrazione di un premio ogni mese oltre a un’estrazione finale e punta a valorizzare il ruolo delle agenzie di viaggi nel segmento dei viaggi di nozze. Ruolo che verrà evidenziato anche nella campagna di comunicazione messa a punto per sostenere l’iniziativa.



“Quest’anno torniamo con l’edizione 2023 del Concorso Sposi, nella convinzione che sia di grande appeal per coloro che si sposano o intraprendono un progetto di coppia – commenta il direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni Isabella Maggi (nella foto) -. Il concorso dura fino al prossimo anno e i premi messi in palio, grazie ai nostri partner, sono molto interessanti. Le nostre agenzie sono inoltre a disposizione per consigliare gli sposi nella scelta del loro viaggio da favola”.