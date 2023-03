Briatore: “Canoni demaniali troppo bassi, i concessionari hanno troppo potere”

09:41

Lo scorso anno aveva parlato di 100mila euro l’anno. Oggi Flavio Briatore dice che il canone giusto per il suo Twiga sarebbe di mezzo milione di euro.

“Al demanio abbiamo sempre pagato poco o niente - sostiene -, credo che lo Stato ne ricavi 100 milioni l’anno, quando dovrebbe prenderne 800 o più. Ma è tutto sfalsato”. Il Twiga, aggiuge, nel 2022 ha fatturato 10 milioni di euro “e sarebbe giusto che di concessione, dicevo, ne pagassi 500mila”.



Intervistato dal Corriere della Sera Briatore sostiene che ci sia troppo potere in mano ai concessionari e che debbano sparire: “Sono tizi – dice – cha a volte hanno avuto decine di anni fa delle concessioni, vai a sapere come, e oggi troppo spesso le sfruttano senza lavorarci e senza produrre niente. Zero”.



Vanno dunque fatte le gare, ma con criteri precisi “se no uno, se vuole, si compra tutti i dintorni”. E tra i criteri cita come prima cosa il valore della zona e poi il numero di ombrelloni: “A contare gli ombrelloni – insiste – non è che ci vuole un genio. Pochi mesi e la mappatura si fa”.