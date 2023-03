10:38

Nicolaus punta tutto sulle agenzie per vincere la stagione 2023. Per sostenere quella che definisce “una colonna portante al centro del proprio successo”, il Gruppo mette in campo un articolato piano di azioni rivolto al trade al fine di “presidiare tutto il territorio nazionale, far conoscere il prodotto e interpretare il mercato in ottica win win”.

Pubblicità

Si parte dai cataloghi Summer 2023 dei brand Nicolaus Club e Valtur, già in distribuzione; per proseguire con un calendario di eventi di appeal, webinar orientati alla vendita del prodotto; educational e incontri orientati alla messa a fuoco di scenari e risorse.



“La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono tra gli elementi fondanti della rapidità con cui il nostro Gruppo si evoluto con successo, riuscendo a detenere e sostanziare brand diversi, a essere parte attiva di un progetto dall’eco mondiale come il rilancio dello storico hotel Cristallo di Cervinia e ad affermarsi come hospitality company in forte evidenza. Per questo abbiamo voluto creare un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle adv, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro”, spiega Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo Nicolaus.



Supporto alla domanda

Nei piani anche iniziative a sostegno della domanda per i brand Nicolaus Club e Valtur. Tra le ultime, ‘Bambino Gratis’, pensata per il taget famiglie per le prenotazioni finalizzate entro il 31 marzo.



Sul piano della formazione, Candelori spiega che “abbiamo voluto pensare a modalità diverse, mescolando formazione, sperimentazione diretta del prodotto e occasioni di confronto ad ampio spettro, dando la massima importanza al lato umano, che fortunatamente è tornato a riacquistare la sua centralità, grazie alla possibilità di stare insieme in uno spazio fisico e non solo virtuale. Gli agenti che fino a ora hanno partecipato alle diverse iniziative sono davvero molti e siamo orgogliosi non solo del numero, ma dell’entusiasmo e della positività dei riscontri registrati”.



Tra i prossimi appuntamenti in programma, il road show ‘E…state con noi’, che proseguirà con ulteriori 16 tappe a Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari.