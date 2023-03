Condivisione dei dati nel turismo: arriva il codice di condotta europeo

13:27

Venti tra le principali organizzazioni che rappresentano il settore del turismo a livello europeo hanno firmato congiuntamente un Codice di condotta sulla condivisione dei dati, in risposta alla transizione digitale. Un documento non vincolante che mira a chiarire gli aspetti principali da considerare negli accordi e a creare fiducia.

Pubblicità

“I dati relativi al turismo – sottolinea Hotrec in un comunicato – stanno diventando sempre più importanti e rappresentano una risorsa essenziale per promuovere la competitività, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro nel settore. Con il turismo che rappresenta il 10% del Pil dell’Unione europea, lo sviluppo dell’economia dei dati è essenziale, e con questo codice di condotta le parti interessate stabiliscono condizioni adeguate per strumenti armonizzati e interoperabili. Si tratta di uno strumento tempestivo per rispondere a diverse sfide per quanto riguarda l’accesso, l’uso e la condivisione dei dati, oltre a garantire privacy e sicurezza durante l’elaborazione dei dati stessi... (continua a leggere su HotelMag)