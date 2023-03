08:01

Il boom di collegamenti sugli scali del Sud Italia e l’avanzata delle low cost. Il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, traccia le priorità da affrontare nel suo secondo mandato in un’intervista esclusiva rilasciata al direttore di TTG Italia Remo Vangelista. E ancora, gli investimenti dei big player nel Mezzogiorno, i nuovi scenari del wedding tourism nella Penisola e la Travel Guide Mediterraneo. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Pubblicità

Napoli, una rotta sul mondo

Crescita del numero delle destinazioni, che salgono da 109 a 113, con un'importante componente internazionale che si riaffaccia sulla regione; raddoppio del volo su New York targato United; avvio da aprile della rotta su Riyad. E più in generale una connettività che negli ultimi cinque anni è cresciuta del 20 per cento, con un mix ben calibrato di vettori legacy e low cost. Si apre una summer decisamente… (continua sulla digital edition)



L’inevitabile low cost

Alla fine il centro di tutto sono sempre loro, le compagnie low cost, gioie e dolori anche degli agenti di viaggi alle prese ogni giorno con la necessità di soddisfare le esigenze dei clienti, sempre più numerosi in questa prima parte del 2023. Ma per farlo oggi più che mai diventa necessario bussare alla porta dei vettori low fare anche… (continua sulla digital edition)



Astoi: “Verso una fase nuova”

Il secondo mandato dovrebbe essere più agile, forte dell'esperienza dei primi anni e della ripresa dell'industria. Dovrebbe, perché in realtà gli ostacoli per il presidente di Astoi Pier Ezhaya sono cambiati. Oggi hanno un aspetto diverso e bisogna armarsi di pazienza e visione perché… (continua sulla digital edition)



Hotellerie in cerca d’identità

Grande frammentazione, anche se in diminuzione a favore della lenta ma progressiva avanzata dei grandi gruppi; importanti segnali a livello di riqualificazione alberghiera, in particolare a Roma e Milano; sviluppo su città d'arte e località d'arte e di vacanza; annosa questione della difficoltà a reperire risorse umane, fondamentali per alzare il livello dell'offerta… (continua sulla digital edition)



Il Sud conquista i big player

Nonostante l'andamento altalenante del mercato alberghiero degli ultimi mesi, l'Italia si conferma come uno dei bacini più rilevanti per il settore dell'ospitalità e la preferenza degli investitori per le località leisure fa sì che le regioni del Sud assumano un ruolo da protagoniste. Un dato è certo… (continua sulla digital edition)



Wedding tourism in Italia: i nuovi scenari

Città d'arte, spiagge, borghi, masserie, ville storiche: sono gli scenari scelti sempre più come 'destination wedding' per matrimoni fuori dalla città di residenza delle coppie, sia italiane che straniere, che scelgono l'Italia per il "sì". Nel 2022 sono stati 619mila gli arrivi e oltre 2 milioni le presenze turistiche collegati al prodotto wedding… (continua sulla digital edition)



Travel Guide Mediterraneo, l’allarme dei network: “Siamo in ritardo”

Prezzi in ascesa, ritorno di mete concorrenti del medio e del lungo raggio e indecisione diffusa della clientela dovuta al caro bollette. È il concorso di questi fattori a frenare, almeno per il momento, le conferme sul Mediterraneo. "Le prenotazioni sono partite, ma molto lentamente… (continua sulla digital edition)