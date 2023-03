Eventi esperienziali, la nuova formula I4T per le agenzie

11:12

Coinvolgerà in tutto oltre 400 agenti di viaggi in tutta Italia il ciclo di eventi che I4T ha deciso di dedicare alla distribuzione. La formula abbina al classico appuntamento di formazione veri e propri momenti di evasione, organizzati sulla base dei desideri degli stessi dettaglianti presenti, raccolti nel corso degli ultimi mesi dagli area manager.

Dallo stadio alla cena gourmet

“In occasione del nostro ventesimo anniversario – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T (nella foto) – coinvolgiamo gli agenti di viaggi in questo nuovo ciclo di eventi in chiave esperienziale per ringraziarli della loro fiducia, che ci ha permesso di crescere fino a collocarci tra le realtà leader nell’offerta di soluzioni assicurative per il turismo”.



Ecco che, dunque, gli appassionati di nuove tecnologie parteciperanno a corsi di aggiornamento e di formazione professionale sul mondo Apple all’interno degli Apple Store, mentre i tifosi potranno assistere alla partita della squadra del cuore, come accaduto di recente ad un gruppo di agenti di viaggi di Napoli, ospitati allo Stadio Maradona per il match Napoli-Lazio. E ancora, giornate detox per sole donne nelle migliori Spa d’Italia, cene gourmet in ristoranti stellati e tante altre sorprese.



“Si tratta – aggiunge Giussani - di una ventina di appuntamenti, coordinati dalla nostra rete di area manager che copre l’intero territorio e che si è recentemente rafforzata con l’ingresso di Alessia Rega”.

La nuova area manager, con esperienza nel mondo del turismo e in campo assicurativo, è nel team da metà febbraio, segue le aree di Roma Nord e dell’Umbria e risponde direttamente alla responsabile Centro-Sud Italia Ilaria Bortolato.