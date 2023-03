Esperienze outdoor: Club del Sole firma l’accordo con Freedome

11:27

Club del Sole ha firmato un accordo con Freedome, una startup di esperienze outdoor che propone oltre 2.300 attività in tutta Italia. “Questa partnership – commenta Michele Mezzanzanica, co-founder di Freedome - nasce da una visione e una missione comune: valorizzare le bellezze naturali del nostro Paese e offrire ai turisti esperienze autentiche e memorabili. Con l'aumento della domanda di esperienze all'aria aperta e a contatto con la natura siamo in prima linea per promuovere il turismo sostenibile e responsabile in Italia”.

Il pacchetto vacanza si arricchisce

Grazie all’accordo i clienti di Club del Sole potranno integrare le esperienze all’aria aperta di Freedome al loro pacchetto di vacanza, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni come escursioni a piedi, cavalcate nei boschi, rafting, diving, kayak, ma anche tour in mongolfiera, escursioni in barca e molto altro. La tecnologia utilizzata consente un approccio completamente user-friendly semplificando il processo di ricerca, confronto e prenotazione dell’alloggio e delle attività e garantendo al tempo stesso la sicurezza delle operazioni.



“Grazie a questa partnership - aggiunge Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole - andremo ad ampliare e incrementare il valore della nostra offerta ricettiva: stare all’aria aperta è, infatti, un trend che negli ultimi anni si è sempre più affermato, le persone hanno così riscoperto la bellezza di vivere esperienze sul territorio e di immergersi a 360° nella natura. Non da ultimo, questa collaborazione è una significativa leva strategica che ci porta ad essere più competitivi sul mercato. Collaborare con un partner come Freedome farà vivere ai nostri ospiti un’esperienza di vacanza integrata e completa, rendendo i nostri villaggi veri e propri hub per scoprire e vivere al meglio i territori circostanti”.