Volonline, nelle adv Mister Holiday si potrà pagare a rate con Scalapay

14:45

Il ‘Buy now, Pay later’ approda nelle agenzie Mister Holiday. Il network del Gruppo Volonline ha siglato una partnership con Scalapay che consentirà ai clienti l’acquisto di pacchetti con pagamento dilazionato in tre rate.

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo servizio per i nostri affiliati, che consente loro di offrire un’ulteriore opportunità alla propria clientela, quella di rateizzare i pagamenti di un viaggio così come di un singolo servizio turistico – commenta il ceo di Mister Holiday -. Il sistema proposto da Scalapay è semplice da utilizzare e soprattutto non implica nessuna maggiorazione di costi per il cliente finale. Ritengo sia uno strumento che consentirà di portare nelle nostre agenzie traffico nuovo e sicuramente incentiverà anche il cliente a optare per delle soluzioni di viaggi più costose, potendo contare sul vantaggio della dilazione”.



Delle vetrofanie Scalapay segnaleranno nei punti vendita la possibilità di pagare con la formula Bnpl. “Ritengo che oggi sia fondamentale competere sull’online market. Scalapay e la dilazione di pagamenti tramite carta di credito è un modello che si è imposto negli ultimi anni sul web. Consentire alle agenzie Mister Holiday di dotarsi di questa formula per poter competere con i medesimi strumenti e condizioni di pagamento offerti dalle maggiori Ota è prioritario per noi. Non a caso, gli investimenti del Gruppo Volonline sono sempre più proiettati strategicamente a considerare Internet come un alleato anche nel campo retail, e di conseguenza rendere le agenzie di viaggi Mister Holiday sempre più competitive non soltanto rispetto alle agenzie classiche ma anche al mondo online era per noi assolutamente prioritario” conclude Luigi Deli, founder e ceo del Gruppo Volonline.