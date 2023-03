Hotelbeds, crescita record per le prenotazioni sulla Grecia

21:00

Prenotazioni a +40% negli ultimi tre mesi rispetto allo stesso peruodo dello scorso anno e un aumento del 12% rispetto al 2019. Questi i dati sulla Grecia di Hotelbeds, che confermano come la penisola ellenica sia una delle destinazioni preferite.

Il ceo Nicolau Huss, nel corso di un viaggio sulla destinzione, ha anche incontrato i referenti dell'Ente per il turismo ellenico, oltre ai partner e ai clienti.



"Durante l'incontro con il segretario generale di Gnto, Dimitris Fragakis - si legge in una nota di Hotelbeds -, il direttore generale di Gnto, Sofia Lazaridou e il direttore della promozione turistica di Gnto, Eleni Mitraki, hanno discusso di come Hotelbeds può contribuire allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico del paese, soprattutto durante la bassa stagione".