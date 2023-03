Lab Travel Euphemia, al via la formazione sulla biglietteria Iata

10:11

Lab Travel Euphemia organizza, in collaborazione con i vettori partner, un ciclo di incontri di formazione sulla biglietteria Iata.

“La relazione diretta con le compagnie aeree è uno dei nostri punti di forza – spiega Michele Zucchi, a.d. di Euphemia -. L’aumento dei volumi di vendita registrato negli ultimi mesi ci ha permesso di trattare quotazioni speciali, che oggi possiamo offrire in esclusiva ai Personal Voyager per migliorare la competitività delle proposte di viaggio rivolte al cliente, salvaguardando la marginalità. Il coinvolgimento diretto delle compagnie ci consente anche di presentare altri dettagli fondamentali per chi, come noi, si relaziona con diversi segmenti di mercato, tra cui il business travel".



Gli appuntamenti sono stati organizzati nelle filiali Euphemia di Torino, Milano, Reggio Emilia e Firenze e interessano, in totale, più di cento agenti di viaggi, in presenza o collegati da remoto. Tra i vettori presenti Ita Airways, British Airways e Lufthansa Group, United e Air Canada in rappresentanza dell’Atlantic Joint Venture.



Oltre alla presentazione degli accordi in esclusiva con i vettori, l’iniziativa prevede un aggiornamento professionale sulle ultime novità in termini di tecniche di ticketing e gestione dei sistemi di prenotazione, sotto la guida di Bartolo Tallone, responsabile biglietteria di Lab Travel Euphemia.



“In linea con la nostra filosofia – aggiunge Ezio Barroero, presidente di Lab Travel – forniamo con la massima trasparenza ai Personal Voyager tutti gli strumenti disponibili affinché possano svolgere al meglio il lavoro, compreso l’accesso a tariffe e opzioni esclusive sul volato. Lasciamo che siano loro a scegliere di volta in volta come gestire la pratica, in funzione del tipo di viaggio e di cliente”.