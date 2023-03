Intelligenza artificiale: l’impatto sul turismo

09:41

Dopo l'intelligenza artificiale il turismo non sarà più lo stesso. Ad affermarlo è Roberto De Re, fondatore di Travel Ledger (provider di servizi tecnologici per il comparto), secondo cui l'Ai avrà un impatto enorme sul settore.

Come riporta ttgmedia.com il manager ha sottolineato che questo avverrà "a condizione che venga utilizzata nel giusto contesto".



Secondo Re, l'intelligenza artificiale sarà utile per gestire le grandi quantità di informazioni delle agenzie di viaggi online e degli operatori. La previsione è che l'Ai sia in grado di differenziare i dati per adattarli alle diverse tipologie di consumatori. Dunque sarà in grado di creare contenuti unici per ogni cluster: un'operazione che richiederebbe uno sforzo enorme se portata a termine con mezzi tradizionali.



Inoltre si potrà automatizzare la risposta ai messaggi, mandando in soffitta i 'vecchi' Bot, legati ancora a uno schema molto rigido.