Fiavet alla Santanchè: “Infotrav è incompleto e va aggiornato con i dati delle adv”

10:07

Infotrav ha bisogno di un intervento risolutivo. A chiederlo al ministro Santanchè la Fiavet – Confcommercio, che ritiene urgente l’aggiornamento della banca dati che costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggi autorizzate a operare.

Portale non completo

“Questo database, la cui utilità è ineludibile – scrive la federazione - attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo”.



Il portale è del Ministero del Turismo che lo implementa in collaborazione con le Regioni, gli enti locali e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



"Ci vuole un intervento urgente"

"Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori - continua la federazione - Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggi italiane”.



L’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, secondo Fiavet-Confcommercio costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano.