Travelport aiuta gli agenti con Smartpoint Cloud

12:00

Un “modo più intuitivo ed efficiente di vendere e gestire i viaggi”. È questo Smartpoint Cloud, il nuovo strumento pensato da Travelport per le agenzie.

Al debutto oggi su Travelport+, la nuova soluzione consentirà agli adv di ricercare, filtrare e trovare facilmente le offerte di voli e hotel e creare pacchetti su misura per ogni tipo di cliente.



"Il lancio di Smartpoint Cloud su Travelport+ aiuterà i nostri partner a fornire più valore sia ai loro clienti che ai fornitori - spiega Tom Kershaw, chief Product & Technology Officer di Travelport -. Come ogni buona innovazione tecnologica, questi strumenti sono semplici da usare e affrontano le sfide principali con cui la comunità dei consulenti di viaggio si confronta. Smartpoint Cloud personalizzerà ulteriormente i flussi di lavoro degli agenti, aiuterà a guadagnare di più e, soprattutto, a stupire i clienti".



L’interfaccia della piattaforma è stata progettata per fornire un'esperienza più fluida e per velocizzare il flusso di lavoro degli agenti, che possono consultare in modo più semplice le offerte Gds e Ndc e confrontare i prezzi.



“Smartpoint Cloud - precisa Mike Cameron, ceo di Christopherson Business Travel - consente ai nostri operatori di accedere a tutti i contenuti di viaggio, compresa Ndc, in una moderna interfaccia basata sul web che permette loro di lavorare ovunque, su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Inoltre, consente di snellire le nostre operazioni e di ridurre drasticamente i costi di formazione. È evidente che Travelport ha compreso come dovrebbe essere il retail moderno e questo cambierà le regole del gioco".