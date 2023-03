Continuità territoriale, Fto incontra Aeoritalia: le manovre del vettore sulla Sardegna

10:34

Un call center dedicato alle agenzie di viaggi e un portale per la distribuzione fisica che verrà attivato nelle prossime settimane. Queste due delle novità annunciate da Aeroitalia a Fto nel corso dell'incontro che si è tenuto tra l'associazione (presente con il direttore nazionale, Gabriele Milani, e il responsabile territoriale per la Sardegna, Stefano Vavoli) e l'amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri, sul tema dei voli in continuità territoriale.

Come riporta una nota della Federazione del turismo organizzato, durante l'incontro "Fto ha messo sul tavolo problemi e difficoltà incontrati finora dalle agenzie di viaggi nel booking management sulle tratte per le quali Aeroitalia ha di recente vinto i bandi. E ha manifestato preoccupazione, più in generale e in ottica di programmazione, per la capacità del sistema dei collegamenti di far fronte alla crescente domanda di turismo verso la Sardegna in vista dell’estate".



Intrieri, riporta ancora l'associazione, "ha garantito un’interlocuzione aperta e attenta, mostrando sensibilità nei confronti delle istanze degli operatori" e ha annunciato, come detto prima, l'apertura di alcuni servizi dedicati alle agenzie di viaggi.



Inoltre l'a.d. ha precisato "di aver già ottemperato agli obblighi per l’ingresso, anche in via diretta, nei gds, i sistemi informatici di prenotazione, in modo da consentire alle agenzie di viaggi una efficiente operatività su bigliettazione, cambio volo, cambio data e rimborsi per le tratte in continuità territoriale".



Altro elemento emerso dall'incontro, l'intenzione di Aeroitalia di aumentare le frequenze per la stagione estiva, sempre in relazione al bando per la continuità territoriale, grazie anche ai tre ulteriori aeromobili che entrerano in forze nella flotta della compagnia a giugno.