Glion Institute: al via il nuovo corso di laurea in Luxury Management

Intraprendere una carriera nel settore del lusso. Questo l’obiettivo del nuovo corso di laurea in Luxury Management che porta la firma del Glion Institute of Higher Education. Il programma si snoda nell’arco di tre anni e mezzo e include corsi di vendita al dettaglio di beni di lusso, marketing di brand d’alta gamma; yacht, jet privati, automobili; private banking; ospitalità di lusso; eventi su misura; cliniche della salute e centri benessere esclusivi; investimenti immobiliari; ristorazione ed enogastronomia di alto livello.

Gli studenti seguiranno, tra l’altro, corsi dedicati all’insegnamento del comportamento e dell’etichetta e al design della moda di lusso e lavoreranno in un ristorante stellato Michelin, Maison Décotterd, all'interno del campus.



Gli stage

Il programma di sette semestri - attualmente è aperta la fase d'iscrizione per l’inizio previsto a settembre 2023 - includerà due stage professionali. Durante il primo, che avrà luogo nel secondo semestre, gli studenti si avventureranno nel mondo dell'ospitalità di lusso. Il secondo stage, invece, permetterà agli studenti di perfezionare le competenze manageriali sul posto di lavoro, fornendo le basi per gli ultimi due semestri di studio.



Obiettivo prepararsi alla carriera

"Il nostro corso di laurea è la preparazione perfetta per una carriera di leadership di alto livello nel settore del lusso internazionale - sostiene Frédéric Picard, General Director del Glion Institute of Higher Education –. Questa laurea, unica nel suo genere, unita all'esperienza professionale dei tirocini, aprirà le porte ai datori di lavoro più selettivi del settore del lusso, per i quali il rigore, la competenza e l'esperienza sono beni preziosi”.