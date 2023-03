di Remo Vangelista

11:08

“Ecco facciamolo pure noi”. Con questo messaggio sui social Enrica Montanucci, presidente Maavi, ha spiegato ai suoi adv associati che forse è giunto il momento di non accettare sempre a capo chino tutte le segnalazioni e le dichiarazioni (in ordine sparso) che arrivano da Ryanair.

Il fattore scatenante è stata una news dell’agenzia stampa TTG Italia dove si raccontava che un’associazione di viaggi spagnola aveva portato la linea aerea irlandese in tribunale causa una serie di dichiarazioni “dedicate” all’intermediazione.



I rapporti non sono mai stati facili, ma a leggere i commenti sotto il post di Montanucci la situazione pare essere ormai sfuggita di mano.

Al momento Ryanair può fare il bello e il cattivo tempo perché in Italia garantisce posti e voli come nessun altro. Però forse è giunto il momento che la compagnia riveda alcuni servizi, aprendo anche canali diplomatici e di confronto con tutti. Lo scontro duro e puro serve a nessuno e scagliarsi sempre contro le agenzie non è neppure elegante.