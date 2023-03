Matrimoni all'italiana: le location più in per il 'Sì' nella Penisola

16:24

"Un fascino intramontabile quello dell'Italia per gli sposini d'oltreconfine. Sotto l'ombra dei cipressi delle colline toscane o tra gli uliveti della Puglia, la Penisola, con le sue dimore storiche 'nascoste' e i paesaggi unici, semba soddisfare i desideri più romantici del mercato estero. A confermarlo sono anche i dati dell'Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e presentati da Enit e Convention Bureau Italia: nel 2022 sono state oltre 11mila le cerimonie nello Stivale. Meta più gettonata la Toscana, seguita da Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio. E proprio in queste regioni troviamo alcune delle location più esclusive e interessanti per le promesse nuziali. Proponiamo, perciò, una selezione...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)