Arrivare a un miliardo di fatturato: è questo l'obiettivo del piano triennale annunciato dal Gruppo Gattinoni, che ha archiviato l'esercizio 2022 a quota 492 milioni di euro (e 1,183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali).

Per quanto riguarda il 2023, come riporta una nota del gruppo, il primo trimestre ha segnato un incremento del 20% rispetto agli obiettivi di budget (che fissavano una chiusura a 635 milioni di euro): un trend che avvicina la chiusura d'anno a quota 700 milioni di euro.



Gli interventi

Il piano prevede azioni su diversi fronti. Per il travel, da un lato il gruppo punta a passare, tramite acquisizioni, da 120 a 200 agenzie di viaggi di proprietà (oltre alle 1.407 agenzie attualmente affiliate). Per il prodotto interno, "si lavorerà per implementare la contrattazione diretta - si legge nella nota -, fornire servizi di alta qualità personalizzati e studiati su tutte le tipologie di target, con lo scopo di fidelizzare al brand".



Proseguirà inoltre il rebranding delle agenzie di viaggi di proprietà "che nell’arco del 2023 metterà al centro il nuovo logo azzurro Gattinoni Travel – che già caratterizza il prodotto viaggi del Gruppo - per identificare i Gattinoni Travel Store. Per le agenzie affiliate avverrà una rivisitazione delle vetrofanie che si ultimerà nell’anno 2024".



Sul fronte del business travel, verrà distribuito un nuovo 'self booking tool' per rendere più efficente la gestione delle prenotazioni delle trasferte.



Nell’area eventi, "la strategia è posizionarsi per la realizzazione non solo di convention e di incentive, ma anche di grandi eventi. Proprio per questo obiettivo si sta lavorando al potenziamento dell’area Live Communication e della squadra con nuove risorse e collaborazioni importanti".



Sergio Testi, Direttore Generale Gruppo Gattinoni, commenta: “I risultati attuali sono frutto di continuità, di investimenti fatti per anni nelle risorse umane e nella tecnologia, ma anche della nostra velocità di risposta alla domanda di un mercato in forte cambiamento e sempre più esigente. Vogliamo essere veloci perché il mondo è veloce. Sia nelle integrazioni che implicano le acquisizioni fatte, sia nell’adattarci alle esigenze del cliente, arrivando anche ad anticiparle. Il network di agenzie affiliate ha saputo resistere alla pandemia, anche grazie agli strumenti che abbiamo messo a disposizione. La divisione Eventi è stata supportata con l’ingresso di professionisti, soprattutto lato creativo, molto esperti. Il Business Travel ci ha fatto ricevere prestigiosi riconoscimenti. Siamo pronti a cogliere tutte le opportunità del nuovo triennio”.



I 40 anni del gruppo

Quest'anno il gruppo Gattinoni festeggia anche i suoi primi 40 anni di vita. Che, come precisa il fondatore e presidente Franco Gattinoni (nella foto), "non sono un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza".



"Festeggiamo questo importante anniversario - prosegue - forti dei buoni risultati raggiunti nell’anno 2022. Non ho mai smesso di credere nelle opportunità di sviluppo, anche nei momenti più bui dell’attualità. Abbiamo continuato a investire su tutti i fronti, la ripartenza ci ha trovati pronti e i numeri confermano che le nostre scelte sono state vincenti. Abbiamo obiettivi ambiziosi a fine piano triennale che intendiamo raggiungere attraverso una crescita di tutte e tre le divisioni senza ulteriori investimenti. Solo eventuali acquisizioni di ulteriori agenzie di proprietà potrebbero costituire un acceleratore del business. Sono convinto che il prossimo triennio sarà significativo, autorevole e ricco di soddisfazioni”.