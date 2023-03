di Amina D'Addario

Un nome d’altri tempi, che richiama la capacità di realizzare vacanze rigorosamente tailor made, e il dinamismo di un’agenzia di viaggi moderna, che ha scelto fin dall’inizio di muoversi solo online, senza punto vendita fisico. Nasce da questi presupporti la Sartoria del Viaggio, un progetto a cui Alessio Fabiani e Claudia Troía, coppia nella vita e nel lavoro, hanno dato vita nel 2019.

“Prima di fare gli agenti di viaggi - racconta Claudia Troía - lui faceva il pr e io lavoravo in un negozio a Castel Romano. La mia gavetta sono stati i nostri viaggi, che organizzavo nei minimi dettagli: decidevamo un budget e io partendo da lì dovevo ottenere il massimo”. Ma quella che era solo una passione come si è trasformata in un lavoro vero e proprio? “Abbiamo cominciato a organizzare viaggi per altre persone prima appoggiandoci a un’altra agenzia, poi nel 2019 abbiamo deciso di creare il nostro brand dedicandoci anima e cuore a questo progetto”.



Un progetto che si è conquistato spazio e notorietà anche grazie alla presenza costante su Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Piattaforme dove Alessio e Claudia condividono con continuità foto e video e dove il profilo dell’agenzia è seguito da migliaia di follower. “Pubblichiamo costantemente contenuti dei nostri viaggi sui social, ma - puntualizza Alessio Fabiani - non parliamo mai di offerte o prezzi. La nostra chiave sono sempre le esperienze, le curiosità e tutto ciò che ci colpisce e sperimentiamo in prima persona”.



La loro fonte principale di pubblicità resta però il passaparola, quello dei clienti che hanno viaggiato con loro e sono pronti a consigliare l’esperienza a parenti e amici. “A volte capita che un ragazzo a cui abbiamo organizzato un viaggio, ‘costringa’ poi i suoi genitori a sperimentarci. Ecco perché alla fine il nostro è un pubblico di ogni età, che va dai ventenni ai settantenni”. Uno dei punti di forza “è non proporre mai il pacchetto preconfezionato, il prodotto da catalogo che puoi trovare facilmente su internet. Quello che facciamo noi è il classico viaggio su misura”.



Ecco perché l’ascolto e la comprensione delle esigenze del viaggiatore resta fondamentale: “Spesso il primo contatto avviene tramite Whatsapp, poi dopo segue sempre una chiacchierata approfondita per conoscere budget e desideri dei nostri clienti, con cui tendiamo a instaurare un rapporto confidenziale e amichevole”.



Alessio e Claudia sono convinti che un’agenzia di viaggi tradizionale, quella su strada e con orari da negozio, non l'apriranno mai. “Viaggiare, vivere una destinazione per mesi a caccia di posti da scoprire o persone che poi diventano i nostri fornitori fidati è parte integrante del nostro lavoro. Se avessimo un negozio fisico dovremmo avere altre persone in negozio e questo ci limiterebbe. Forse, chissà, magari in futuro potremmo pensare a un ufficio, ma non a un negozio su strada, quello proprio no”.