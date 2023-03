08:03

I servizi di Expedia e Kayak approdano su ChatGpt. I due player annunciano la creazione di alcuni plugin che possono essere integrati nella piattaforma divenuta sinonimo di intelligenza artificiale.

In altri termini, nel caso in cui un utente di ChatGpt richieda informazioni riguardo un viaggio, il software potrà valutare di ricorrere alle informazioni delle due piattaforme per elaborare la risposta.



Come riporta phocuswire.com, sarà il programma stesso a decidere se è necessario o meno attingere alle informazioni di Kayak ed Expedia. Per l'utente ci sarà comunque sempre la possibilità di 'forzare' il ricorso alla Ota, chiedendone esplicitamente l'utilizzo.



Una volta forniti i risultati, ChatGpt potrà indirizzare l'utente ai link di prenotazione sul sito web o sull'app di Kayak.



La rivoluzione dell'IA

Rispetto ai 'vecchi' Bot, l'intelligenza artificiale offre un'esperienza decisamente differente. L'utilizzo dei software di risposta automatica non è mai realmente entrato nelle abitudini, mentre le promesse di ChatGpt sono decisamente differenti. Infatti è possibile chiedere confronti e chiarimenti sulle destinazioni, dettagli sui voli e sulle sistemazioni, oltre ovviamente alle possibili esperienze da fare in viaggio.



Sul fronte della privacy, Kayak precisa che i dati degli utenti sono al sicuro: la sede centrale della Ota non può vedere le conversazioni, bensì solo i dati richiesti dal software. Ma non sono in grado di risalire al processo che ha portato a quella ricerca da parte di ChatGpt.



I plugin delle due Ota sono stati creati anche per altri progetti di intelligenza artificiale come OpenTable, Shopify, Instacart, Slack, Klarna e altri.