Caro bollette: in arrivo nuovi cali

Nonostante si mantengano ancora su livelli elevati, le previsioni sul costo dell'energia segnano un ribasso. Le prossime bollette di luce e gas potrebbero registrare una flessione del 20% nel primo caso e del 10% nel secondo.

Come riporta ilsole24ore.com il presidente dell'autorità per l'energia Stefano Besseghini ha confermato i tagli in arrivo per il mercato tutelato.



In questi giorni sono in corso i calcoli dei nuovi importi: se le riduzioni dovessero essere dell'entità prevista, i risparmi per gli utenti sarebbero di 408 euro annui.



Come precisato prima, comunque, le tariffe si mantengono ancora su livelli elevati, anche se la tendenza al ribasso sembra essere confermata.