Pnrr, Federturismo: “Assegnare i fondi non utilizzati al turismo”

Riassegnare parte dei fondi del Pnrr al settore turistico. Questa la proposta che Federturismo Confcommercio avanza al Governo, esprimendo preoccupazione per il tasso di utilizzo delle risorse.

La federazione ritiene che “l’industria turistica possa rappresentare una soluzione efficace per impiegare quei fondi che rischiano di non essere utilizzati in altri settori, garantendo un impatto economico immediato e duraturo sul territorio ed è consapevole della necessità di dover utilizzare i fondi in coerenza con la struttura del Pnrr, senza la necessità di modificarne la natura”.



Federturismo Confindustria sottolinea come il settore turistico possa facilmente e rapidamente assorbire una quota parte dei finanziamenti destinati ad altri ambiti, qualora questi ultimi non riescano a realizzare i progetti previsti, sempre in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano. In particolare, la federazione evidenzia 3 aree di intervento: digitalizzazione e innovazione; sostenibilità ambientale; formazione e qualificazione.