Aiav contro Ryanair: “Azioni legali per difendere le agenzie”

11:43

Aiav segue la 'via spagnola'. Dopo la decisione di Acave, l'associazione iberica delle agenzie, di portare in tribunale Ryanair per alcune dichiarazioni ritenute lesive della dignità delle agenzie di viaggi, anche la realtà guidata da Fulvio Avataneo tenta la strada delle carte bollate.

Con una comunicazione inviata agli associati e pubblicata sul profilo Facebook dell'associazione, si informa che "il delegato Aiav della Sardegna, il collega Paolo Cogotzi, ha interessato lo Studio Legale Criscione di Napoli per valutare l'esistenza dei necessari presupposti per intraprendere un'azione legale con intento inibitorio e risarcitorio nei confronti di Ryanair e, lo scorso 9 marzo, insieme, hanno incontrato diversi agenti di viaggio interessati alla vicenda e pronti a farsi parte attiva".



Il tema della concorrenza

L'intervento di Aiav non riguarda solo le dichiarazioni dei manager della compagnia nei confronti delle agenzie di viaggi, ma anche la posizione della low cost sotto il profilo della concorrenza.



Aiav intende infatti chiamare in causa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: questo intervento rappresenterebbe un primo step del processo che aprirebbe la strada a una possibile class action presso il Tribunale di Milano (sede italiana di Ryanair) per richiedere una "tutela risarcitoria - si legge nella comunicazione di Aiav - per il soddisfacimento della quale sarebbe necessario che le agenzie producessero documentazione probatoria idonea a quantificare i danni subiti e quindi a far valere correttamente il proprio diritto".



Ora Aiav sta chiamando a raccolta le agenzie sia per la documentazione sia per raccogliere i fondi necessari all'azione legale.