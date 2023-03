I contenuti Ndc di American Airlines disponibili su Sabre

09:21

I contenuti e le offerte Ndc di American Airlines saranno a breve disponibili sul sistema gds di Sabre. A partire dal 3 aprile prossimo, le agenzie e i partner sviluppatori collegati a Sabre potranno acquistare, prenotare e gestire i contenuti Ndc di American compresi i posti a pagamento, attraverso le Api ‘Offerte e Ordini’ di Sabre, o attraverso lo strumento del punto vedita delle agenzie, Sabre Red 360.

"Attraverso la rete di distribuzione di viaggi di Sabre, saremo in grado di fornire i nostri contenuti Ndc ai viaggiatori di tutto il mondo. Questo aprirà nuove opportunità di business per American e per i dettaglianti e offrirà un'esperienza migliore e più personalizzata ai clienti che serviamo tutti" dice Thomas Rajan, vicepresidente delle vendite globali di American Airlines.



Gli acquirenti di viaggi collegati al gds Sabre potranno scegliere le offerte avanzate di American, come le tariffe Main Select e Flagship Business Plus, i prodotti accessori e le tariffe più basse disponibili in questi canali. Avranno inoltre accesso più informazioni sulle offerte di volo di American, nonché alla selezione dei posti abilitata nel percorso di prenotazione.



"Anche se è ancora presto per le prenotazioni Ndc, rendere disponibili questi contenuti della più grande compagnia aerea del mondo nei canali Sabre è un passo importante verso la maturazione e la scalabilità della distribuzione Ndc" ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente Ndc e Airline Supply di Sabre Travel Solutions.