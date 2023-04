L'Italia minore traina la crescita del wedding tourism

16:59

"Dire il fatidico 'sì' in Italia si sta trasformando in un importante veicolo per creare indotto a tutti i livelli. Il wedding tourism continua infatti ad essere un vero fiore all'occhiello della nostra offerta, in grado di catalizzare l'attenzione di agenzie e operatori. Città d'arte, spiagge, borghi e sempre più ville storiche sono gli scenari scelti come location per le nozze 'italiane' degli stranieri e non solo. Il turismo dei matrimoni o wedding tourism nel 2022 ha registrato in Italia un fatturato di 599 milioni, circa l'11 per cento in più rispetto ai livelli stimati nel 2019, ultimo anno pre-Covid. Ad oggi 11mila coppie straniere hanno scelto di organizzare la loro cerimonia in Italia e il 54,1 per cento opta per il rito classico. Anche il trend delle richieste per l'anno in corso lascia intuire un'altra annata record, con un'ulteriore balzo avanti del 10 per cento...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)