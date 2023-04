Tiqets amplia l'offerta con visite guidate e tour

di Gaia Guarino

13:56

Tiqets spinge sul mercato italiano. La piattaforma, nata nel 2014 e giunta nella Penisola nel 2015, è oggi costantemente orientata a rendere maggiormente accessibili le esperienze culturali e di intrattenimento attraverso una biglietteria digitale per attrazioni ed esperienze turistiche.

“I musei e le attrazioni presenti su Tiqets, globalmente sono più di 4mila”, commenta Nadia Mastrangelo (nella foto), regional manager Italia. “Finora abbiamo venduto complessivamente oltre 26 milioni di biglietti e per quanto riguarda l’Italia, nel 2022 i biglietti venduti sono stati il 112% in più rispetto al 2021”.



Nonostante l’instabilità globale, nel 2023 si stima un’ulteriore crescita del 30%, raggiungendo così i livelli pre-pandemia. Il 56,76% degli utenti italiani sceglie Tiqets per i propri viaggi domestici accedendo prevalentemente dal sito (86,55%) e in via residuale tramite app.



Sono principalmente coloro che si spostano in famiglia (40% della clientela italiana) a usufruire dei servizi di Tiqets, seguiti dal segmento coppie (30%) e dai gruppi di amici (20%). “Per quanto concerne la distribuzione - prosegue Mastrangelo - siamo partner di fiducia di oltre 3.500 adv, media ed e-commerce nel mondo di cui un migliaio attivi nella vendita di attrazioni in Italia”.



Infine, oggi Tiqets si sta aprendo a esperienze come i walking tour, le visite guidate, i food tour e i bike tour in città veicolando così il prodotto dei t.o. “Collaboriamo già con degli operatori a Venezia e Roma - conclude Mastrangelo -. Non cerchiamo soltanto chi ci fornisca un servizio ma anche chi sia disposto a mettersi a tavolino con noi per lavorare insieme”.