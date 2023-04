di Isabella Cattoni

Tre mercati distinti e tanti prodotti in grado di semplificare il lavoro degli addetti del settore turistico: Siap procede sulla via del consolidamento dell’offerta di soluzioni tecnologiche all’avanguardia ampliando costantemente le proposte.

“Siamo attivi con soluzioni per il mercato leisure, per quello del tour operating e nel business travel; tre ambiti differenti che richiedono soluzioni ad hoc – spiega il responsabile marketing, Marco Temporali (nella foto) -. Nel primo ambito, durante la pandemia abbiamo affiancato al gestionale classico alcune soluzioni ancillary, come ad esempio la firma digitale dei documenti, che consente di firmare a distanza il contratto di viaggio in tutti i suoi elementi. Abbiamo inoltre finalizzato l’accordo con Nexi, Satispay e altre aziende in merito ai pagamenti digitali”.



Questi strumenti si affiancano ad altre soluzioni studiate per il leisure, come la app per la gestione dei preventivi in agenzia, rilasciata già a fine 2019, o la app Tour, dedicata ad adv e t.o., che consente di raccogliere in un unico contenitore tutti i documenti di viaggio, rendendo la comunicazione con il cliente più facile e snella.



Sul fronte del mercato dei t.o., “Stiamo assistendo a un’inversione di tendenza. Oggi sono sempre più numerose le realtà che rappresentano un ibrido fra tour operator e agenzia di viaggi. Questi nuovi soggetti, che confezionano viaggi su misura sulla scorta dell’esperienza maturata magari in un tour operator, hanno bisogno di piattaforme snelle per garantire preventivi veloci e dettagliati, ma anche di software ad hoc per contattare i fornitori e costruire viaggi talor made. A loro indirizziamo prodotti specifici, che integrino ad esempio anche elementi di statistica e di crm”.



Infine il business travel, “core business di Siap, che procura circa il 55% del fatturato totale”. E qui Temporali sottolinea gli ottimi riscontri ottenuti dal ‘B4B - self booking tool’, uno strumento che “funziona benissimo e che si integra perfettamente con le piattaforme software Siap per gestione delle attività di BT”. In dettaglio, il Booking for Business permette al business traveller di effettuare in autonomia la prenotazione dei servizi di viaggio e di accedere ale informazioni del viaggio in qualsiasi momento.