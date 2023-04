Albatravel e Svizzera Turismo lanciano un sito per le agenzie

09:49

Un sito monografico per scoprire l’offerta turistica della Svizzera. Questa la novità appena lanciata da Albatravel-Whl, in collaborazione con Svizzera Turismo.

La piattaforma consente alle agenzie di accedere a un’ampia gamma di contenuti informativi sulla destinazione, inclusi gli itinerari ferroviari per raggiungere la destinazione dall’Italia e visitarla al meglio.



“Siamo felici di questa partnership con Svizzera Turismo che ci ha permesso di creare un sito con contenuti specifici, che siamo sicuri aiuteranno le agenzie ad approfondire la conoscenza di questa magnifica destinazione e individuare un modo alternativo per visitarla comodamente, ovvero gli itinerari in treno - commenta Luca Riminucci (nella foto), direttore vendite di Albatravel-Whl -. Abbiamo infatti intitolato la nostra campagna monografica ‘Svizzera, un mondo dietro l’angolo’ proprio per sottolineare la vicinanza di questa meta che offre mille scenari e possibilità di svago, ma che soprattutto non è mai stata così vicina: in poche ore da Milano è possibile raggiungere con l’EuroCity diretto le città di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e Zurigo. Anche Venezia, Bologna e Genova sono collegate direttamente con la Svizzera”.



Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo in Italia aggiunge che “per il 2023, il turismo sostenibile è al centro del marketing di Svizzera Turismo. L’attenzione all’ambiente, è diventato infatti un asset importante per la scelta delle vacanze sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua e dalla capillarità dei trasporti che favorisce la mobilità green”.