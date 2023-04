Evaneos, Pasqua a lungo raggio: i viaggiatori scelgono le mete asiatiche

16:24

“I nostri dati confermano quanta voglia di novità ci sia fra i viaggiatori”. Paloma Blázquez, country manager Southern Europe di Evaneos, commenta con queste parole i risultati che emergono dalla rilevazione Evaneos su prenotazioni e comportamenti di viaggio relativi alla finestra pasquale.

Cinque mete asiatiche nella top ten

Secondo i dati raccolti dalla B-Corp sulle 10 top destination prenotate per Pasqua (prenotazioni relative al mese di aprile) ben 5 sono le mete asiatiche: Giappone, Uzbekistan, Vietnam, India e Bhutan, e sono tutte new entry rispetto alle prenotazioni effettuate nello stesso mese l’anno scorso.



Islanda la preferita in Europa

Egitto, Marocco, Turchia e Giordania si confermano invece come mete preferite per il medio-corto raggio.

Si mantiene, infine, saldamente in top ten l’Islanda. “Da un lato - sottolinea Blázquez - si confermano mete classiche e sempre molto richieste (Marocco, Giappone, Egitto, India), che però i nostri agenti locali riescono a interpretare in modo nuovo, insolito e fuori dalle tratte battute. Dall’altro rimane forte l’interesse per mete alternative e capaci di garantire esperienze uniche”.



Aumentano spesa e durata del soggiorno

Crescono le intenzioni di spesa dei viaggiatori e anche il periodo medio di permanenza a destinazione. La spesa pro capite passa infatti (dati aprile 2022 rispetto ai dati aprile 2023) da 1.200 a 1.460 euro, con un incremento medio di oltre il 22%. La permanenza media aumenta di un giorno, passando dagli 8 di media dell’aprile 2022 ai 9 di quest’anno.



Per quanto riguarda, invece, i target di riferimento sono ancora le coppie a dominare la classifica della tipologia di viaggiatori: il 48% delle prenotazioni rientra infatti in questa categoria, seguita dalle famiglie (26%) e dai gruppi di amici (19%). La tipologia di esperienza preferita è quella a tu per tu con la natura.



“Siamo felici - conclude Blázquez - di affermare un modello di turismo che riduce l’overtourism sui territori (attraverso mete insolite e proposte in periodi non canonici) e che supporta l’economia di destinazioni per lo più sconosciute, attraverso proposte dedicate, personalizzate e caratterizzate dal tipico stile Evaneos: fuori dalle rotte battute e a contatto con le persone”.