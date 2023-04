Vacanze di Pasqua in agenzia viaggi: tutti i numeri della ripresa

10:42

Quattro milioni e mezzo di viaggi passati almeno parzialmente attraverso le agenzie. Di questi due milioni di viaggi organizzati, oltre un milione dei quali come pacchetti tutto compreso. Inoltre un gran ritorno dei viaggi all’estero, scelti 2,7 milioni di italiani, il 23 per cento in più rispetto allo scorso anno.

E’ questa la fotografia delle vacanze pasquali e dei ponti di primavera passati attraverso l’intermediazione che emerge dall’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti realizzato da Cst-Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 532 agenzie di viaggi.



“Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno”.



Se l’andamento generale appare dunque positivo, per agenzie e tour operator non mancano le criticità, prima fra tutte la questione dei rincari segnalato dai tre quarti degli intervistati. Aumenti, emerge dall’osservatorio, che stanno creando grande incertezza sul mercato, con rincari che vanno dal 25 per cento per i servizi all’80 per cento per i biglietti aerei.