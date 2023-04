Domani, martedì 11 aprile, torna TTG Magazine: ecco i contenuti principali

17:27

Conto alla rovescia per il nuovo numero di TTG Magazine, che in via straordinaria sarà in distribuzione e online a partire da martedì 11 aprile, dopo la pausa delle festività Pasquali. Il giornale si aprirà un servizio sulla Generazione X, il nuovo mercato a cui guardano con attenzione anche le agenzie di viaggi per l'alta potenzialità di questo target.

Sullo stesso numero tornerà anche TTG People: questa volta ci sarà il racconto del dietro le quinte di un noto tour operator italiano e della sua nuova sede, dove i viaggi si costruiscono in un ambiente dove trovano spazio modellini di vecchi aerei Alitalia e quadri di supereroi.



Inoltre sarà la Grecia la protagonista della Travel Guide di questa settimana, con le nuove aperture, le prospettive ma anche l’analisi sull’andamento di mercato realizzata attraverso un’inchiesta con le agenzie di viaggi.



Appuntamento a domani e buona lettura.