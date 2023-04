Travel Expert, bilancio positivo per Stoviaggio: si amplia la programmazione

10:41

Missione compiuta per Travel Expert. A sei mesi di distanza dal lancio di Stoviaggio, l’azienda traccia un primo bilancio del progetto, che propone viaggi di gruppo basati sulla collaborazione tra gli agenti di viaggi Travel Expert e i migliori content creator specializzati nella condivisione di esperienze legate al turismo. “Consideriamo vinta la sfida - commenta Luigi Porro (nella foto), cofounder di Travel Expert -: le coppie stanno lavorando in grande sintonia e siamo pronti ad accelerare la crescita per garantire piena soddisfazione a tutti i soggetti”.

Pubblicità

Oltre 30 content creator hanno già aderito all’iniziativa e ora per l’azienda l’obiettivo è di raggiungere quota 50 entro l’inizio dell’estate.



Cresce la programmazione

La programmazione è in costante sviluppo e si appresta a crescere. Sommando i viaggi già partiti e quelli schedulati nei prossimi mesi, si contano al momento circa 30 tour, per un totale di 25 destinazioni in tutto il mondo. “Entro il mese di aprile - anticipa Porro - raddoppieremo i viaggi "a scaffale" così da proporre una gamma di destinazioni completa per questo segmento di domanda”.



“Abbiamo creduto da subito nelle potenzialità del comparto dei viaggi accompagnati, che consideriamo la nuova frontiera dei classici viaggi di gruppo - aggiunge Davide Volpe cofounder e responsabile IT Travel Expert - e abbiamo investito creando un sito completo ed innovativo. Grazie ad un’interfaccia user-friendly, le nostre coppie possono caricare in completa autonomia le proposte di viaggio, raggiungendo immediatamente un ampio pubblico e tutte le community dei creator parte del progetto. La tecnologia, che da sempre rappresenta uno degli asset competitivi di Travel Expert, si sta rivelando fondamentale anche per il successo di Stoviaggio”.