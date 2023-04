Bluvacanze e Smartbox insieme per la Festa della mamma

13:58

Le agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare hanno individuato i ‘tre momenti da non perdere’ per festeggiare le mamme con un’idea di viaggio o un’esperienza da condividere tra madre e figli.

La collaborazione con Smartbox porta sul banco delle agenzie come idea regalo il cofanetto ‘3 giorni e 2 cene in famiglia’. La proposta comprende un'ampia selezione di hotel 3 stelle e agriturismi tra cui scegliere per un soggiorno di due notti con prima colazione e due cene per due adulti e due bambini.



In alternativa, la proposta ‘Pausa relax per due’ per liberarsi dallo stress e dalla routine o un’esperienza per mamma e papà come ‘Sapori e vino in tavola’, che include una cena con bottiglia o due calici di vino, per condividere piatti della cucina locale e le migliori etichette del luogo.



Ogni esperienza è acquistabile attraverso la Gift Card che le agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare personalizzano per ogni festività, offrendo l’occasione di condividere un regalo e donare un’esperienza speciale.