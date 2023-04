Affitti brevi, Gen Z in agenzia e Travel Guide Grecia: scopri il meglio di TTG Magazine

16:56

La polemica degli affitti brevi nelle città d’arte italiane e la sopresa della Generazione Z, pronta a varcare le porte delle agenzie e a spendere per viaggiare lontano e provare esperienze memorabili. La nuova tappa di TTG People nella sede romana di Idee per Viaggiare. E ancora la Travel Guide Grecia. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Affitti brevi, è polemica

Il suo nome è mutuato dall'inglese e sta a significare la tendenza allo spopolamento di alcuni dei quartieri centrali della città. Stiamo parlando della gentrificazione, un fenomeno sociologico le cui cause vanno dal crollo demografico alle nuove abitudini di vita che comportano la ricerca di servizi e infrastrutture migliori, soprattutto per le giovani coppie. Un problema complesso, dunque, che… (continua sulla digital edition)



Gen Z in agenzia: lo scontrino non fa paura

Sono disposti a spendere di più per andare lontano e vivere un'esperienza memorabile e arricchente. Poco importa la portata del saldo finale, se questo porta a una gratificazione personale. I giovani viaggiatori appartenenti alla Generazione Z, la fascia dei nati tra il 1997 e il 2012, dopo la pandemia, potrebbero rivelarsi l'elisir di lunga vita del turismo organizzato… (continua sulla digital edition)



TTG People Idee per viaggiare, una casa da supereroi

I quadri con supereroi non più in forma smagliante ed edizioni antiche di libri di viaggio. Modellini di aerei Alitalia e pubblicità di Barbie anni '80. E ancora flipper d'epoca, salottini pop e persino una pantera scintillante a grandezza naturale. Non siamo in un'eccentrica galleria d'arte o in un laboratorio di scenografie teatrali, siamo a Roma nella sede di Idee per Viaggiare… (continua sulla digital edition)



Travel Guide Grecia, un’estate piena di incognite

Un interrogativo serpeggia tra le agenzie di viaggi della Penisola e, settimana dopo settimana, si fa sempre più insistente: riuscirà la Grecia a confermarsi protagonista dell'estate? Riuscirà a macinare i grandi numeri a cui la distribuzione è sempre stata abituata nonostante l'impennata dei costi e nonostante la ripresa delle mete concorrenti? Dubbi legittimi che… (continua sulla digital edition)