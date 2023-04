Usa Ambassador: ecco gli agenti premiati da Visit Usa Italy

di Lino Vuotto

“Se gli Stati Uniti stanno performando così bene lo dobbiamo sicuramente anche ai nostri Usa Ambassador, agenti che hanno quel bagaglio di conoscenze su una delle destinazioni più richieste, fondamentale per orientare le vendite in adv”. Francesco Paradisi, presidente di Visit Usa Italy, ha messo l’accento sul ruolo importante della distribuzione in questa fase di mercato relativamente al prodotto Stati Uniti.

L’occasione è stata il webinar dell’associazione durante il quale sono stati premiati gli ultimi Usa Ambassador in ordine di tempo, ma anche gli ultimi in assoluto del programma, che ora si rinnova per la nuova fase dedicata agli Explorer. “La formazione continua ha un ruolo determinante – ha ricordato Josephine Ando di Brand Usa – soprattutto oggi, quando è necessario orientare il cliente verso quelle mete meno note ma che possono dare un forte valore aggiunte al viaggio verso gli States”.



Un percorso che è stato guidato tra tre ‘must’, ovvero la curiosità, la passione e il ragionare ‘out of the box’, “perché il pubblico è cambiato – ha rimarcato Paradisi – è molto più informato ed esigente e l’agente può fare la differenze proponendo quel di più che altrove non possono trovare per la loro vacanza”.



Ed ecco i 5 agenti premiati come Usa Ambassador:



Gabriella Poli della Controvento Viaggi di Sarnico, in provincia di Bergamo;



Pietro Romano della MesoTour di Palermo;



Roberto Paolocci della Ratanga Viaggi di Roma;



Kathia Moretti della Hansarose Viaggi di Massa Carrara;



Claudio Di Giuliano della Travel Let’s Go di Giulianova, in provincia di Teramo.