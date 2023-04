Veepee: Albert Serrano Pons alla guida della  sezione Viaggi

17:35

Veepee annuncia la nomina di Albert Serrano Pons come direttore generale di Veepee Viaggi e Tempo Libero.

Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni presso l'Università Politecnica della Catalogna e diplomato in general management presso la business school Iese, Albert Serrano Pons, 41 anni, ha iniziato la sua carriera professionale nel gruppo di servizi Ricoh e successivamente in Daemon Quest di Deloitte.



Tra il 2015 e il 2022, Albert Serrano Pons guida le attività del gruppo in Spagna prima come country manager di Privalia e, dopo l'acquisizione della società da parte di Veepee nel 2016, come country manager di Veepee e Privalia in Spagna.



“Sono molto felice di poter contribuire all’ulteriore sviluppo della nostra attività Veepee Viaggi, che sta finalmente tornando a crescere, dopo due anni difficili di pandemia – dice Serrano Pons -. Oggi i viaggi rappresentano una parte importante delle vendite globali di Veepee, e abbiamo l’ambizione di rafforzare questa crescita nei prossimi mesi in Francia e in Europa continuando ad innovare e ad adattarci alle sfide dettate dalla distribuzione digitale di domani".



“Il canale Viaggi di Veepee in Italia ci permette di arricchire la nostra offerta per un cliente che cerca un’esperienza di acquisto sul sito che sia parimenti coinvolgente in ogni categoria merceologica, con un’offerta molto completa e competitiva che risponde a tutte le possibili tipologie di esperienza di viaggio o soggiorno” aggiunge Valentina Corbetta, country manager Italia di Veepee.