Carrefour Viaggi si affida a Bluvacanze

12:00

La piattaforma online che offre servizi di viaggio ai clienti della filiale italiana della catena di vendita al dettaglio Carrefour si avvale della tecnologia e del prodotto del gruppo Bluvacanze di proprietà di MSC Cruises.

Tendenza consolidata per la grande distribuzione, l’offerta di servizi di viaggio alla propria clientela rappresenta il completamento di una relazione di fiducia basata sulla profonda conoscenza dei gusti e delle preferenze dei consumatori.



“Siamo molto contenti di questa nuova partnership con il gruppo Bluvacanze che ci permette di rilanciare la piattaforma Carrefour Viaggi con l’obiettivo di fornire un ulteriore servizio ai nostri clienti - dice Alessandra Grendele, chief digital officer di Carrefour Italia -. Questo progetto rientra nella strategia di Carrefour Italia di mettere il cliente al centro e soddisfare tutte le sue necessità, un altro importante step verso la digital retail company”.



Per il Gruppo Bluvacanze, il progetto Carrefour Viaggi è la conferma della riconoscibilità sul mercato in quanto ‘partner tecnico’ affidabile, da retailer a retailer, in settori come il travel e la grande distribuzione organizzata dove l’esperienza delle agenzie di viaggi si affianca alla professionalità della Gdo, capace di creare fidelizzazione e di studiare i comportamenti di consumo con attenzione. Dalla sinergia nascerà una interessante relazione, volta a sviluppare prodotti di vacanza mirati e sperimentali.



“La partnership con Carrefour nasce con l’intento di incrementare la customer base del gruppo Bluvacanze, fornendo ad una nuova tipologia di clienti un’esperienza personalizzata di viaggio, basata su una tecnologia user friendly, abbinata all’expertise dei nostri consulenti di viaggio. Senza dimenticare una linea telefonica dedicata per l’assistenza” dichiara Lorenzo Mazzucchelli, travel welfare commercial manager del gruppo Bluvacanze.