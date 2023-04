Allianz Partners: accordo con On Location per le Olimpiadi

12:45

Una protezione dedicata per i pacchetti ospitalità acquistati sul sito web di On Location da chi decide di mettersi in viaggio in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Questo il frutto della partnership siglata da Allianz Partners con On Location, l’Official Hospitality Provider dei Giochi. Il piano di protezione è disponibile per l’Italia, oltre che per Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna e può essere acquistato insieme alle soluzioni di hospitality experience.



“Dal momento che Allianz è Partner Ufficiale del Movimento Olimpico e Paralimpico a livello mondiale – osserva Jean-Marc Pailhol, Chief Officer Global Strategic Partnerships e Board Member di Allianz Partners – collaborando con On Location estendiamo i nostri servizi di protezione ai loro ospiti, che potranno godere di un’esperienza senza eguali sapendo di essere protetti da Allianz”.



I servizi disponibili

I servizi assicurativi di Allianz includono l’Hospitality Package Protection, che prevede il rimborso qualora la partecipazione all’evento sia impedita per ragioni incluse nella polizza; la copertura per interruzione del viaggio, che prevede il rimborso delle spese sostenute in caso di modifica ai piani di viaggio per malattia, incluso il Covid-19, infortunio e altro; infine la protezione bagaglio, che fornisce copertura in caso di smarrimento, furto o ritardo nella consegna del bagaglio. A disposizione dei clienti c’è anche l’assistenza esperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e i servizi di concierge per emergenze mediche, dentistiche e imprevisti di viaggio.



Biglietti ed esperienze

“Grazie alla nostra collaborazione ufficiale con i Giochi Olimpici - aggiunge Paul Caine, presidente di On Location e IMG Events - gli ospiti di tutto il mondo possono organizzare il proprio viaggio selezionando il pacchetto prescelto, che può includere biglietti per eventi sportivi, esperienze di ospitalità sul luogo dell’evento o in città, soluzioni di alloggio e attività immersive per godersi pienamente la cultura parigina e francese, il tutto tramite un’unica piattaforma di vendita dedicata”.