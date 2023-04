Obiettivo X 2023 di Ota Viaggi: gli ultimi dettagli sull'evento

10:22

Si avvicina l’atteso appuntamento con Obiettivo X di Ota Viaggi 2023, dal 12 al 14 maggio in Sicilia al CDSHotels Terrasini. Un’edizione che si preannuncia ricca di presenze, importante momento di incontro e confronto con noti partner del mondo del turismo e oltre 250 adv.

Da quest’anno l'evento è patrocinato da Enit. Momento clou della tre giorni sarà sabato 13 maggio con 2 panel, moderati anche per l’edizione 2023, dal direttore di TTG Italia, Remo Vangelista. Il primo panel è “Il comparto dei trasporti in Italia con pro e contro da affrontare” in cui interverranno i rappresentanti di Ita Airways, Trenitalia, Gnv, Moby, Tirrenia. Il secondo è “Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana” con i rappresentanti Ota Viaggi, Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Enit, Kel12. La chiusura del talk show, sarà a cura dell'a.d. di Enit, Ivana Jelinic, che presenterà le attività dell’Ente a breve e lungo termine.



Le aziende partner di Obiettivo X sono Ita Airways, Trenitalia Frecciarossa, Gnv, Moby, Tirrenia, Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Kel12 Cultura del Viaggio, Creo Travel, Sporting Vacanze, Visit Malta, Polish Tourism Organization, Visit Brussels, Radio Turismo, Radio Vacanze, AV Communication e CDSHotels. P.T.