08:20

Non raggiungono ancora la maggioranza del mercato complessivo (che comprende anche le sistemazioni a casa di conoscenti e le seconde case), ma guadagnano rapidamente quota. Gli hotel tornano a conquistare fette di mercato nelle vacanze degli italiani, come sottolinea il report Istat su viaggi e vacanze nel 2022.

Le cifre parlano chiaro: la percentuale pernottamenti fuori dai confini nazionali appannaggio degli alberghi è passata dal 26,6% del 2020 al 35% del 2021 per balzare al 41% lo scorso anno.



Il dato è significativo perché, come rileva l'Istat, i due anni prima della pandemia avevano visto un notevole incremento del ricorso ad alloggi privati.



Il recupero

Inoltre bisogna anche sottolineare che ben il 40,4% dei pernottamenti riconducibili alla categoria degli alloggi privati fa riferimento ad appartamenti di amici e parenti; il 5,7% è relativo alle case di proprietà (ovvero di fatto le seconde case) e solo il 16,4% agli alloggi in affitto.



Considerati dunque i pernottamenti a pagamento, gli hotel mantengono una quota decisamente superiore a quella degli affitti.



Le 'strutture collettive' (ovvero tutto ciò che non è alloggio privato), dominano decisamente nei viaggi di lavoro, dove conquistano una percentuale del 73,9% dei viaggi e del 62% delle notti; a fare la parte del leone sono gli hotel, con il 66,1% dei viaggi e il 51,6% delle notti.



Per quanto riguarda il recupero delle notti lasciate sul campo dallo scoppio della pandemia, lo scorso anno ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta: i viaggi in albergo sono infatti arrivati al 73% rispetto al 2019, con una distanza del 13,5% per quanto riguarda le notti in Italia e del 38,9% per quelle all'estero.



Ma è importante notare come gli alberghi abbiamo sfruttato al meglio le opportunità della rapida ripresa dei viaggi, guadagnando nel 2022 ben il 51,8% dei viaggi e il 45,4% dei pernottamenti rispetto all'anno precedente: percentuali ben superiori a quelle complessive dei viaggi, cresciuti del 23,3%.