L'outdoor conquista anche i mesi invernali: il report Pitchup

10:52

Pitchup, la piattaforma dedicata alle vacanze outdoor, ha iniziato il 2023 con dati decismante incoraggianti. Il primo trimestre segna infatti, in Italia, un incremento delle prenotazioni pari al 132% in confronto al 2022 e del 150% se paragonato al 2019. Un trend, come sottolinea una nota della piattaforma stessa, coinvolge anche le altre destinazioni europee.

L'outdoor dunque si pone come una tipologia di vacanza non solo estiva, conquistando rapidamente anche i mesi invernali. "Da questo punto di vista - si legge nella nota -, particolarmente significativo il record Pitchup di febbraio, con un +50% di prenotazioni globali rispetto all’anno scorso, +196% guardando al 2019 (prima della pandemia). Anche il traffico sul sito ha registrato un aumento rilevante, con un +25% confrontando il dato con il 2022 e +74% se si prende in analisi il 2019".