I ponti primaverili secondo eDreams, Catania la meta preferita

13:34

È Catania la meta più gettonata dagli italiani per i prossimi ponti primaverili. A decretarne il successo eDreams, che ha tracciato un quadro delle mete preferite per i prossimi giorni.

Per il primo ponte, quello del 25 aprile, spicca sul secondo gradino del podio Milano, seguita da Barcellona, Parigi e, al quinto posto, da Palermo.

Barcellona sale al secondo posto nelle scelte di chi viaggerà per il ponte del 1° maggio e quello dall’1 al 4 giugno. Palermo, invece, resta al quinto posto nella classifica in tutte e tre le festività. A giugno la medaglia di bronzo spetta a Napoli, seguita da Parigi e, appunto, da Palermo.

Le date e la durata

Per il primo break in calendario le date più gettonate per la partenza sono il 21 aprile (17% del campione) e il 22 aprile (15%). Gli italiani in viaggio si muoveranno soprattutto da Milano (27%), Roma (17%) e Venezia (9%).



Più della metà degli italiani (56%) viaggerà dai 3 ai 4 giorni, il 19% per due giorni. Gli stranieri che visiteranno l’Italia durante il ponte del primo maggio si fermeranno principalmente per 3 giorni (51%), il 30% soggiornerà nelle città del Bel Paese per 4 giorni, il 20% per due giorni.