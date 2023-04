Fto Campania:

10:51

Associazioni di categoria in subbuglio in Campania dopo lo stanziamento della Regione a sostegno dell’occupazione nel turismo. Il bando infatti non ha inserito tra le categorie coinvolte né i tour operator né le agenzie di viaggi. “E pensare che il nostro segmento imprenditoriale è tra quelli che più hanno sofferto lo stop imposto dal Covid – evidenzia Crescenzo Rossi, referente Campania per Fto Confcommercio -, un blocco allungato a dismisura per decreto, e ora sta cercando di risalire la china con enormi sacrifici”.

L’associazione chiede ora la riapertura del bando, che ammonta a 16 milioni di euro, includendo le due categorie: “Abbiamo già scritto agli assessori alle Attività produttive e al Lavoro, Antonio Marchiello, e alla Semplificazione amministrativa e Turismo, Felice Casucci, perché vorremmo capire i motivi di questa incomprensibile esclusione – rincara Rossi –. Pure noi siamo fortemente colpiti dalla carenza di personale, generata dal lungo periodo di inattività, e puntiamo dunque ad assumere nuove leve o comunque ad attivare tirocini extracurriculari”.