I nuovi crocieristi: la sorpresa dei single che viaggiano e spendono di più

08:47

Cercano comfort e relax e sono disposti a spendere di più. Prediligono cabine vista mare ed hanno premura di partire, con gli amici ma anche da soli. I single sono il nuovo target da tenere sotto osservazione e sembrano amare particolarmente le crociere. Lo rilevano i dati dell'ultima indagine condotta dagli analisti di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo.

Pubblicità

La ricerca dell’operatore rivela infatti che, mentre calano le coppie (dal 54% al 45%) e famiglie (dal 39% al 33%) la percentuale di chi sceglie di imbarcarsi in solitaria sale dal 7 al 22% e arriva a toccare il 27% nei mesi estivi.



Il target sembra regalare soddisfazioni soprattutto sul fronte della spesa media: “Mettono mano al portafoglio: 3.654 euro pro capite – precisa l'operatore -. Sono proprio loro a trainare il comparto: una volta a bordo spendono un 60% più rispetto ad una famiglia di tre persone essendo più propensi a frequentare spa, casinò e bar”.



L'andamento delle prenotazioni

Sul fronte delle prenotazioni l’operatore che il 2023 sarà un anno record per le crociere in Italia. “Quest’anno abbiamo ricevuto prenotazioni record ed abbiamo analizzato forti segnali di crescita esaminando l’evoluzione del comparto negli ultimi 23 anni, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei nostri porti rispetto alle toccate nave”.



Al 31 dicembre 2023 saranno stati 13.098.000 i passeggeri movimentati nei nostri porti, precisa ancora l'operatore, con ben 168 navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione, facendo segnare al turismo crocieristico un +39,1% rispetto al 2022 ed un +11% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica.



A trainare saranno Msc, Costa Crociere, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises. “Certo è che sono ormai superati i tempi in cui le crociere erano considerate vacanze per over-60, un’icona alimentata dalla nota serie tv 'Love Boat' i cui protagonisti non erano proprio giovanissimi. Oggi, invece, la crociera è roba da giovani: il 46% dei crocieristi ha tra i 18 ed i 45 anni ed il 18% ha tra i 18 ed i 25 anni”.