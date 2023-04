Holidu e il ponte del primo maggio: ecco le mete preferite dagli italiani

08:46

L’Italia resta sempre sul podio, ma quest’anno c’è una meta estera al primo posto nella classifica stilata da Holidu delle destinazioni scelte dagli italiani per il ponte del primo maggio. Nella graduatoria delle mete più cercate sul portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza a vincere su tutte è Nizza, seguita da Roma e Porto Cervo. La top 5 continua con Palma di Maiorca e un’altra meta sarda, Olbia. Il resto della classifica vede, tra le destinazioni preferite, l’isola d’Elba al settimo posto, Milano all’ottavoe, a chiudere la classifica, Lignano Sabbiadoro e Barcellona. La Lombardia vede ben 4 località nell’elenco delle prime venti: oltre alle città Milano, Bergamo e Pavia anche il piccolo centro di Monvalle.

Varie regioni piazzano due località ciascuna: oltre alle già menzionate Sardegna e Lazio, anche Umbria e Toscana con Bastia Umbra e Assisi per la prima e Siena ed Elba per la seconda. Una località ciascuna, poi, per Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Campania. La città più costosa, l’unica al di sopra dei 300 euro, è Porto Cervo, con un prezzo medio a notte a persona di 321 euro. Seguono quattro città al di sopra dei 200 euro: oltre a Barcellona con i suoi 267 euro, anche Roma, Milano e Maiorca oscillano tra i 220 e i 230 euro di notte a persona. Tutte le altre sono comprese tra i 100 e i 200 euro a notte a persona e le più economiche sono Pavia con soli 97 euro di media a notte a persona, e Bastia Umbra con 95 euro.

Nella foto Nizza - credits lecreusois - via Pixabay