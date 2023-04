Allianz Partners: i ricavi trainati dal business travel

15:15

Ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro: i risultati di Allianz Partners sottolineano una performance positiva, trainata dalla ripresa del business dei viaggi.

In dettaglio, il business travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. Il business travel insurance ha registrato +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare.



La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021).



Il tradizionale segmento delle International private medical insurance ha spinto i risultati del settore Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International.



Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: "Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero uno nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic. Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business".