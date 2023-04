12:24

'Compra ciò che vedi': per il mondo del turismo è diventato quasi un imperativo visto che sempre più persone scelgono come meta dei loro viaggi i luoghi visti in serie tv, film o addirittura videogiochi.

Per le grandi centrali di prenotazioni questo non è un mistero: le serie di successo con un'ambientazione specifica sempre più spesso portano a impennate di prenotazioni per i luoghi dove sono state girate.



Expedia ha deciso di cogliere al balzo questo trend, lanciando una piattaforma streaming interattiva che consente di prenotare viaggi per i luoghi che si vedono sullo schermo.



L'idea della piattaforma

Come spiega phocuswire.com, l'idea di Expedia è quella di creare una piattafoma 'shoppable', attraverso la sua Expedia Group Media Solutions: il sistema consente agli utenti, tramite una soluzione interattiva, di prenotare viaggi mentre guardano contenuti video.



In un primo momento la piattaforma viene lanciata con Brand Usa come primo partner e si rivolge alla clientela del Canada.



L'operazione di Expedia testimonia anche come il mondo dell'ispirazione di viaggio si stia evolvendo rapidamente, andando a delineare quello che sarà il turismo leisure del futuro.



"La nuova tecnologia - spiega Angelique Miller, vicepresidente di Media Studios presso Expedia Group - crea uno spazio in cui l'utente può fruire contenuti coinvolgenti relativi ai viaggi e prenotare esperienze nello stesso contesto, effettivamente 'acquistando la serie'".