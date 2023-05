TBO.com: raggiunto il traguardo dei dieci milioni di dollari in un giorno

12:22

Dieci milioni di vendite totali in un giorno: questo l’ultimo traguardo raggiunto da TBO.com, che sottolinea come i conti del portale b2b siano positivi.

“Sono orgoglioso dei risultati dell’azienda. Questo obiettivo è in linea con la crescita che stiamo avendo in Italia, superiore al 50%. Ringrazio i nostri clienti che ci accordano sempre più numerosi la loro fiducia ed il team Italia che ha reso possibile tutto ciò, stimolandoci a fare sempre meglio e di più - dice Roby Marro, country manager Italia di TBO Holidays -. Abbiamo registrato una crescita che ci spinge a rafforzare la presenza sul territorio per soddisfare la richiesta del mercato, che è molto alta. Abbiamo poi arricchito il portafoglio hotel in Italia, Europa, Grecia, Dubai, Maldive e Nord America“.



Attualmente il portale B2B comprende oltre un milione di hotel in tutto il mondo e fra i punti di forza vanta un servizio operativo con personale italiano e copertura h24 per 365 giorni.

“Questo risultato è frutto di un lungo lavoro, della costante attenzione alle esigenze di mercato e ai suoi continui cambiamenti, dell’adeguamento tecnologico”.

Tbo Holidays, la cui casa madre è Tek Travels DMCC, ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2019, ricevendo un buono riscontro da tour operator e agenzie di viaggi.

Oggi la presenza in Italia è caratterizzata da un team che cura sia l’assistenza operativa che quella commerciale, in sinergia con il sistema internazionale.